Легенда на ЦСКА се произнесе за Янев след дербито

Бившият нападател на ЦСКА Петър Витанов изгледа вечното дерби на стадиона в компанията на Георги Илиев-Майкъла.

"Ако има треньор или състезател, който обрича мача ЦСКА – Левски, той не става нито за ЦСКА, нито за Левски. Във визитката ти е чест да пише, че побеждаваш във вечното дерби. Не вярвам да му е минала на Янев тази мисъл през главата. Ако се е случило, ръководството трябва да му каже: „Ставай и си заминавай“, независимо, че остават още мачове. Защото това означава, че този човек, когото почетохме на стадиона – Джони Велинов, Джеки Димитров, Пената, Стоян Йорданов ще се обърнат в гроба си. Не ми минава даже през акъла, че можеш да неглижираш този мач.

Майкъла си е прав за себе си. Ние коментирахме тези неща и на стадиона. Когато върви отборът, обикновено не се правят такива грандиозни промени, още повече, че тези футболисти няма от какво да са изморени. Не мога да си обясня това решение. Какво става при провал за купата и кой ще носи отговорността, че пак сме четвърти и може да не играем Европа?", заяви Патрика пред „Тема Спорт“.

