Ливърпул каза истината за Чаби Алонсо

Една от основните теми във все още английският шампион Ливърпул е свързана с треньорския пост и дали треньорът Арне Слот ще води отбора и през следващия сезон. „Червените“ ще завършат кампанията без нито един трофей, като целта е да се класират в Топ 5 и да участват в Шампионската лига догодина.

Въпреки недоволството на феновете в последните седмици заради незадоволителните резултати, все по-сериозно се твърди, че Слот ще остане на поста си. Според Фабрицио Романо, в края на сезона Ливърпул ще направи традиционния си цялостен анализ на представянето. В този процес ще бъдат ангажирани всички ключови фигури в управлението и спортно-техническия щаб, като целта е да се очертае стратегическата посока за бъдещото развитие на отбора.

Слот продължава да се ползва с пълното доверие на ръководството и собствениците. Подкрепата към него остава категорична, като към момента няма индикации за промяна в статута му. Нещо повече – Слот не е получавал никакви сигнали, че евентуално ще бъде освободен след края на кампанията. Нидерландецът дори вече потвърди, че са започнали разговори относно трансферите през лятото и подготовката за новия сезон.

Паралелно с това, от клуба категорично отричат какъвто и да било контакт с Шаби Алонсо, за когото се твърдеше, че е готов да замени Слот. Романо допълва, че не са водени никакви разговори, нито са предприемани стъпки в посока търсене на нов треньор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com