Световните лидери остро осъдиха опита за атентат срещу Тръмп (ОБНОВЕНА)

Световните лидери остро осъдиха опита за атентат срещу Доналд Тръмп по време на гала вечерята на журналисти, на която присъстваха съпругата му Мелания и вицепрезидентът Джей Ди Ванс. Нападателят беше арестуван още преди да успее да влезе в залата в хотел "Хилтън" във Вашингтон.

"Насилието няма място в една демокрация", написа германският лидер в социалната мрежа "Екс". "Ние вземаме решенията с мнозинство, а не с оръжия. Осъждам опита за нападение във Вашингтон и се радвам, че президентът Тръмп, първата дама Мелания Тръмп и всички присъстващи са в безопасност", заяви германският канцлер Фридрих Мерц.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа, че с облекчение е научила, че Доналд Тръмп и останалите присъстващи на вечерята във Вашингтон са невредими. Фон дер Лайен допълва, че насилието няма място в политиката.

Срещу политическото насилие се обяви и председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

Политическото насилие няма място в една демокрация. Това заяви дипломат номер едно на ЕС Кая Калас. В социалната мрежа "Екс" Калас заяви, че е облекчена, че всички хора, които са присъствали на гала вечерята, на която отекнаха изстрелите, са били изведени в безопасност. "Едно събитие, целящо да отдаде почит на свободата на медиите, не трябва никога да се превръща в сцена на страх", допълни Калас.

"Всяка атака срещу демократичните институции или срещу свободата на медиите трябва да бъде осъдена с най-голяма твърдост", написа британският премиер Киър Стармър в "Екс".

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че двамата със съпругата му Сара са "шокирани от опита за убийство" на президента на САЩ Доналд Тръмп. "Изпитваме облекчение, че президентът и първата дама са невредими и не са сломени", написа Нетаняху в социалната платформа "Екс". Той приветства и агентите на Сикрет Сървис за "бързите и решителни" действия.

Премиерът на Канада Марк Карни беше един от първите чуждестранни лидери, които реагира на случилото се. Карни изрази облекчение, че всички на вечерята са невредими. В "Екс" той подчерта, че политическото насилие няма място в нито една демокрация и че в мислите си е с онези, които са били разтърсени от това обезпокояващо събитие.

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви в социалните мрежи, че "насилието никога не трябва да бъде отговор".

Президентът на Франция Еманюел Макрон осъди „неприемливата“ атака. „Въоръжената атака срещу президента на САЩ, извършена снощи е неприемлива. Насилието никога няма място в демокрацията“, написа френският президент в "Екс". „Изразявам на Доналд Тръмп цялата си подкрепа“, допълни Макрон.

Никаква политическа омраза не може да намери място в нашите демокрации, заяви премиерът на Италия Джорджа Мелони. „Искам да изразя пълната си солидарност и най-сърдечни съчувствия към президента Тръмп, първата дама Мелания, вицепрезидента Джей Ди Ванс и всички присъстващи заради случилото се на вечерята на кореспондентите в Белия дом снощи", допълни Мелони.

Премиерът на Испания Педро Санчес също осъди атаката. "Насилието никога не е отговор. Човечеството ще постигне напредък само чрез демокрацията, съвместното съжителство и мира", подчерта Санчес.

Премиерът na Австралия, Антъни Албанезе, поздрави Сикрет сървис и другите правоохранителни органи в САЩ „за бързите им действия“. „Радвам се да чуя, че президентът и първата дама, както и всички участници в вечерята на кореспондентите от Белия дом, са в безопасност“, каза той.

Пакистан осъди остро атаката срещу Тръмп. Премиерът Шехбаз Шариф заяви, че е „дълбоко шокиран от смущаващия инцидент със стрелбата“ и е облекчен, че присъстващите са в безопасност. Той каза, че „мислите и молитвите му“ са с Тръмп и му желае да продължи да бъде в безопасност и да се чувства добре.

Премиерът на Индия Нарендра Моди изрази облекчение, че Тръмп, съпругата му и вицепрезидентът са в безопасност. „Изказвам най-добрите си пожелания за тяхната безопасност и благополучие. Насилието няма място в демокрацията и трябва да бъде категорично осъдено“, каза Моди.

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес, която пое властта, след като САЩ отвлякоха Николас Мадуро през януари, заяви, че „остро осъжда опита за нападение срещу президента Доналд Тръмп и съпругата му Мелания Тръмп“. „Изказваме най-добри пожелания на тях и на всички участници във вечерята на кореспондентите“, каза тя. „Насилието никога не е опция за тези, които отстояват ценностите на мира.“



