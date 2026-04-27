Марсилия се подхлъзна срещу Ница. Реми усложни битката за Европа

Олимпик Марсилия и Ница завършиха наравно 1:1 в мач от 31-я кръг на френската Лига 1 след драматичен развой в края. Домакините водеха до последните минути, но изпуснаха победата след късен гол от дузпа. Равенството ги оставя извън местата за Шампионската лига три кръга преди края на сезона. Ница пък направи важна крачка в борбата за оцеляване.

Марсилия стигна до преднина в 66-ата минута, когато Пиер-Емил Хойберг се разписа след плонж с глава. Домакините контролираха развоя и изглеждаха близо до успеха, но не успяха да затворят мача.

В 88-ата минута бившият играч на Марсилия Ели Уаи изравни от дузпа и попари надеждите на домакините за трите точки.

След новата загуба на точки Марсилия остава на шесто място в класирането с 53 точки. Тимът изостава на три точки от петия Рен и на четири от Олимпик Лион и Лил, което прави задачата за влизане в Топ 5 значително по-трудна.

До края на сезона остават три кръга, а конкуренцията в челото остава изключително оспорвана.

Гостите заемат 15-о място, но увеличават дистанцията си от зоната на изпадащите. Отборът вече има преднина от пет точки пред Оксер, който е първият тим под чертата.

Точката може да се окаже решаваща в борбата за оставане в елита.

Първенство на Франция по футбол, срещи от 31-вия кръг в Лига 1:

Лориен-Страсбург - 2:3

Льо Авър-Мец - 4:4

ФК Париж-Лил - 0:1

Рен-Нант - 2:1

Олимпик Марсилия-Ница - 1:1

От събота:

Олимпик Лион-Оксер - 3:2

Анже-Пари Сен Жермен - 0:3

Тулуза-Монако - 2:2

От петък:

Брест-Ланс - 3:3

Начело във временното класиране в Лига 1 е Пари Сен Жермен с 69 точки, пред Ланс с 63. Олимпик Лион и Лил имат по 57, следват Рен с 56, Олимпик Марсилия с 53 и други.

