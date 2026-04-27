В ЦСКА взеха отношение за скандала с Христо Янев

От ЦСКА запазиха мълчание вчера и се въздържаха от постове в социалните мрежи, където в последно време "червените" са доста активни.

Запознати твърдят, че "червените" вече са започнали да се оглеждат за нов треньор. Причината е, че Янев едва ли отново ще се радва на това доверие, което имаше към него от Сектор Г, дори и да вдигне за втори път Купата и да бие отново Левски в последното дерби за сезона.

Мнозина са на мнение, че е време ЦСКА отново да заложи на чужденец, но той да бъде име, а не експеримент, какъвто се оказа Душан Керкез, например.

Припомняме, че босненецът със сръбски корени бе посрещнат като месия, но е една от причините ЦСКА да е само арбитър в битката за титлата, а не главен участник в нея.

Според запознати, има и два родни варианта, които също си заслужават възможността и доверието, информира "Мач Телеграф".

В същото време обаче в социалните мрежи текат призиви за подкрепа на Христо Янев преди важния реванш с Лудогорец, които вече имат хиляди харесвания.

