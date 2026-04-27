Кошмар за Симонс и Тотнъм. Звездата пропуска Мондиала

Халфът на Тотнъм Шави Симонс получи тежка контузия на коляното и ще пропусне остатъка от сезона, както и Световното първенство. Нидерландският национал се контузи при победата с 1:0 над Уулвърхямптън и напусна терена на носилка в 63-ата минута.

Първоначалните информации сочат увреждане на предната кръстна връзка на дясното коляно. Новината е сериозен удар както за клуба, така и за националния отбор на Нидерландия.

Инцидентът се случи във втората част на двубоя, когато Симонс падна след сблъсък и не успя да продължи. Медицинският екип реагира незабавно, а футболистът бе изнесен на носилка, което подсказа сериозността на травмата.

Очакванията са, че възстановяването ще отнеме месеци, което на практика слага край на сезона му.

23-годишният футболист реагира емоционално в Инстаграм, където призна, че новината е тежък удар. „Сезонът ми приключи внезапно и просто се опитвам да го осмисля. Сърцето ми е съкрушено“, написа той.

Симонс допълни, че най-трудно приема факта, че няма да може да играе за националния отбор на предстоящото световно първенство.

Очакваше се халфът да бъде ключова фигура в състава на Нидерландия, воден от Роналд Куман. Той вече има десетки мачове за националния тим и бе сред сигурните избори за голямото първенство. Отсъствието му променя плановете на селекционера и отслабва опциите в средата на терена.

Контузията идва в тежък период за Тотнъм, който се намира в зоната на изпадащите във Висшата лига. Лондончани са 18-и с 34 точки и изостават на две от спасителната зона. Загубата на ключов играч допълнително усложнява ситуацията пред отбора в борбата за оцеляване.

