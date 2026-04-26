Седмичната прогноза: Времето рязко се променя в този ден

През следващите дни времето в България ще премине през осезаема промяна – от сравнително спокойно и слънчево начало на седмицата към по-студен завършех.

Във вторник над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Повече облаци ще се развиват следобед над планинските райони на Западна и Централна България, където на отделни места ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Вятърът постепенно ще се ориентира от югоизток, което ще подпомогне леко повишение на дневните температури и усещане за по-меко пролетно време.

Максимални ще бъдат между 15°С и 20°С, а минималните – между 4°С и 7°С, прогнозират от "Метео Балканс".

Още в сряда обаче ще започне рязка промяна. Вятърът ще се обърне от северозапад и с него в страната ще нахлува по-студен въздух. Облачността бързо ще се увеличава, а валежи от дъжд ще обхванат много райони, като ще се придвижват от запад на изток. Температурите ще започнат да се понижават.

В дните до края на седмицата времето ще остане неустойчиво. Облачността ще бъде по-често значителна, а на много места се очакват валежи от дъжд. В планинските райони, особено над около 1000 метра надморска височина, дъждът ще преминава в сняг, което ще донесе типично зимна картина по високите части.

В събота валежите в Западна България постепенно ще отслабват, а на места временно и ще спират. В останалата част от страната все още ще има условия за превалявания. Вятърът ще се ориентира от североизток, като в източните райони ще бъде умерен, временно и силен.

Застудяването ще продължи и в края на седмицата ще се установи нетипично хладно време за началото на май. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 14°С и 19°С, а минималните в съботното утро ще се понижат до стойности между 0°С и 6°С, което създава риск от слани в някои котловини и ниски полета.

