Бостанджиев стартира ключови преговори

Новият собственик на Левски - Атанас Бостанджиев, ще се захване с важни за клуба преговори. Договорът на "сините" с генералния спонсор изтича и Бостанджиев ще се заеме с преговорите с евентуални бъдещи партньори. Той ще проведе разговори и със сегашния партьор.

До момента има много спекулации по тази тема, включително и, че логото на компанията на новия силен човек на "Герена" ще стои на екипите. Това обаче е малко вероятно.

Новият собственик на Левски сподели, че от следващата година започва изграждането на нов стадион.

