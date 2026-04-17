ФИФА реши съдбата на Иран на Мондиала

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е уверен, че Иран ще играе на Световното първенство по футбол това лято в Северна Америка, въпреки че министърът на спорта на Иран заяви, че страната може да не участва на фона на войната със САЩ, както и че президентът Доналд Тръмп изрази загриженост за „живота и безопасността“ на играчите.

„Надяваме се, че дотогава ситуацията ще бъде мирна, това определено би помогнало“. Но Иран трябва да дойде, разбира се. Те представляват своя народ. Те са се класирали. Футболистите искат да играят“, каза Инфантино пред CNBC.

Той добави, че наскоро е бил в Анталия (Турция) за да посети иранския отбор по време на тренировъчния му лагер и коментира, че отборът иска да участва на Световното първенство.

„Те трябва да играят - спортът трябва да е извън политиката. Добре, ние не живеем на Луната, ние живеем на планетата Земя, но ако няма никой друг, който да вярва в изграждането на мостове и в това да ги запазим непокътнати и заедно - е, ние правим това“, заяви президентът на ФИФА.

Иран, един от първите отбори, класирали се за Световното първенство, което се очаква да генерира над 11 милиарда долара приходи, е планирано да играе и трите си мача от груповата фаза в САЩ.

Иран трябва да започне мача си срещу Нова Зеландия на 15 юни, след което да се изправи срещу Белгия на 21 юни, като и двата мача ще бъдат в Лос Анджелис. На 26 юни Иран е планиран да се изправи срещу Египет в Сиатъл. Ако Иран продължи напред, останалите му мачове също ще се проведат в САЩ. Тимът поиска от ФИФА да премести мачовете му в Мексико, домакин на мачове заедно със САЩ и Канада, но получи отказ.

Национален отбор не се е отказвал от Световно първенство по футбол от 1950 година насам - първият турнир, проведен след Втората световна война.

