Г-20 се събира в труден момент: Иран, митата и дълговете са сред големите теми
Финансовите лидери от най-големите икономики ще обсъждат търговските дисбаланси
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Финансовите лидери от най-големите икономики ще обсъждат търговските дисбаланси
При неспазване на препоръките страната може да бъде санкционирана с глоба до 0,05% от БВП
Гълъб Донев обсъди в Никозия фискалната консолидация, Плана за възстановяване и следващите стъпки след влизането в еврозоната
Спешна среща на финансовите министри от еврозоната
Срещата е част от заседанието на Г-20
Тези пари трябва да ограничат въздействието на коронавируса
Финансовите министри правят конферентен телефонен разговор
Брюксел. Гърция най-вероятно ще има нужда от нов кредит, призна шефът на Еврогрупата и холандски финансов министър Йерун Дейселблум. „Реалистично е да...