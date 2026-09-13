Брюксел чака бюджета на България и иска смели мерки
Гълъб Донев обсъди в Никозия фискалната консолидация, Плана за възстановяване и следващите стъпки след влизането в еврозоната
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Гълъб Донев обсъди в Никозия фискалната консолидация, Плана за възстановяване и следващите стъпки след влизането в еврозоната
Финансовите министри обсъждат как ЕС да увеличи разходите си, без да разклати дългосрочната фискална стабилност
Турският кораб Phortistis е започнал сондажи в Изключителната икономическа зона на Кипър
Никозия. Днес в Кипър за първи път се провежда гей прайд шествие, което цели да хвърли светлина върху лишаването от граждански права на лесбийки, гейо...
Киев. Динамо Киев ще посрещне Валенсия в столицата на Кипър Никозия. Двата тима се изправят в четвъртък един срещу друг в първи мач от 1/16-финалите в...
Никозия. С 40% по-ниски са заплатите на министрите и висшите държавни служители в Кипър вследствие на финансовата криза. Това обяви финансовият минист...