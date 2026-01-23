Костадинов произнесе своя присъда за бъдещето на Радев

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви в парламента, че с влизането си в предизборната кампания Румен Радев ще се превърне в „един от всички останали участници в изборния процес“.

По думите му българските граждани имат право да чуят позициите на всички политически сили, но реални дебати липсват, а предизборната кампания се води без сблъсък на идеи. Костадинов подчерта, че високата избирателна активност е ключова и че обществото има нужда от яснота, а не от задкулисни договорки.

В този контекст лидерът на „Възраждане“ определи настоящото парламентарно мнозинство като разпадащо се и заяви, че в него няма единомислие дори по ключови теми като Изборния кодекс. Според него Народното събрание трябва възможно най-скоро да прекрати работата си, тъй като „произвежда единствено скандали и напрежение в обществото“.

Костадинов обяви, че формацията му ще изгради мрежа от наблюдатели и застъпници, които да следят изборния процес и преброяването на гласовете, като настоя и за решаване на проблема с т.нар. „мъртви души“, включително чрез по-строги правила за жителството при местни избори.

На трето място Костадинов остро разкритикува идеята България да се присъедини към Съвета за мир, иницииран от Доналд Тръмп, като подчерта, че подобно решение не трябва да се взема от парламент и правителство без обществено доверие. Той заяви, че страната трябва да поддържа добри отношения с администрацията на Тръмп, но подобни стратегически ангажименти следва да бъдат поети от следващ кабинет и ново Народно събрание с ясен мандат от избирателите.

