Стана ясно как е починал 11-годишният Дилян

Случаят с обесено дете в Оряхово не е самоубийство, а злощастен инцидент. Това съобщава агенция BulNews. По официална информация на полицията, около 20 часа снощи баща открил 11-годишния си син „самообесен“.

Починалото дете е четвъртокласникът Дилян.

Във фаталната вечер той си играел сам на двора, докато баща му приготвял вечеря за него и неговите братче и сестриче.

Местни разказват, че детето се катерило по дърво в градината. Все още не е известно точно как, но Дилян паднал и се увил в декоративни цветя в двора. Изглежда детето не е успяло да се освободи и се задушило.

Тялото му е извозено за аутопсия и тепърва ще стане известно точно как се е стигнало до ужасяващия инцидент.

