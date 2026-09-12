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Пожар бушува между две села

Пожар бушува между две села

Варна. Пожар бушува в гората между селата Слънчево и Баново. Те са на територията на община Аксаково. Огънят е на четири фронта и няколко екипи на пож...

20 август | 14:11
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