Скандал! Оправдаха шофьора на Кирил Петков от пътя на смъртта
Военният съд в Сливен излезе с присъда
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Военният съд в Сливен излезе с присъда
Ако няма мерки, може да изгони туристите
Предстои среща с агенция „Митници“ за стартиране на дейността
Мобилизирана е цялата налична техника за почистването на снежната покрива и овладяване на щетите от наводнени участъци
Кола навлезе в насрещното, има загинал
Очакват се писмени обяснения от регионалния министър
Свали маските на Промяната
Окръжната прокуратура във Варна образува досъдебно производство за задействано взривно устройство в къща в Аксаково, съобщиха от пресцентъра на Апелат...
Сплашиха кмета на Аксаково с бомба. Взривното устройство е избухнало тази нощ в къщата, в която живее майката на инж. Атанас Стоилов, съобщи "Дарик"....
Служители на варненската полиция намериха 13-годишното момиче от град Аксаково Ивайла Луменова Иванова, изчезнало от дома си на 09.12, съобщи petel.bg...
Освен победа, нищо друго не очакваме в община Аксаково. Всички вече са забравили какво е било в Аксаково преди 18 години, когато тя бе със затихващи ф...
Режат Волвото-убиец, за да вадят труповете на загиналите Трима млади хора загинаха на място при жестоко кърваво меле на пътя Аксаково–Кичево и разкло...
Най-малко 10 души загинаха при потопа в Аспарухово снощи
Още един издъхна след касапницата до Аксаково
Варна. Пожар бушува в гората между селата Слънчево и Баново. Те са на територията на община Аксаково. Огънят е на четири фронта и няколко екипи на пож...