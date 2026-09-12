Скандален проект за антикорупционен закон под огън от прокурорите
АПБ вижда „мегаорган“ със силови функции и неясна независимост
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АПБ вижда „мегаорган“ със силови функции и неясна независимост
Отговорността на прилагането му е към ДАНС
Те може да станат инструмент за манипулация и саморазправа, смятат депутатите на Марешки
Няма да има вечно проверявани, заяви в интервю за БНР председателят на правната комисия в парламента Данаил Кирилов относно предложенията за промени в...
Парламентът прие Закона за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, с който се създава Национално бюро за предотв...
„Ние, от Български демократичен център, подкрепихме антикорупционния закон, защото страната се нуждае от такъв и в този момент е важно да проявим воля...
Няма забранени въпроси между първо и второ четене, заяви вицепремиерът "Няма забранени въпроси между първо и второ четене, важно е днес Народното съб...
Анонимните сигнали трябва да отпаднат в новия антикорупционен закон. Това обяви зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов пред БНТ. Според него с ан...
При детайлното обсъждане на президентското вето търсехме компромис, който да се придържа и към изразените мотиви на президента, но и да отчита възраже...
Правосъдният министър Екатерина Захариева заяви пред медиите в Добрич, че се надява антикорпционният закон да бъде приет в залата на парламента. Попи...
Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика отхвърли законопроекта на вицепремиера Меглена Кунева за предотвратяване н...
Вицепремиерът по координация на европейските политики и институционални въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева обсъди с посланиц...
Проф. Даниел Вълчев от "Движение България на гражданите" заяви в ефира на бТВ, че "антикорупципнният закон не е лош в сегашният си вид – в който беше...
Антикорупционният закон на Меглена Кунева днес официално бе внесен в деловодството на парламента. Законопроектът за предотвратяване на корупцията и от...
Антикорупционният закон вече е внесен в парламента, като преди това е имало много малко бележки по него. Това заяви в Плевен вицепремиерът Меглена Кун...
Добре е за десницата и за РБ да излъчим общ кандидат за президент Университетите трябва да спрат да бълват студенти, които не се реализират, казва Ме...
"Реформаторският блок би могъл да излъчи обща кандидатура за президент, искрено се надявам на това", обяви вицепремиерът Меглена Кунева в ефира на Нов...
До края на тази седмица могат да се подават становища за антикорупционния закон, обобщаваме бележките и очаквам следващата седмица той да бъде гледан...
АБВ са част от управляващото мнозинство, когато имат полза от това.Основните партньори в управлението са ГЕРБ и РБ и тази формула се доказа и с гласу...
Шенген трябва се укрепи, каза още вицепремиерът Вицепремиерът Меглена Кунева заяви в ефира на бТВ, че очаква ГЕРБ да подкрепи новия вариант на антик...