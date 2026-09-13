Скандален проект за антикорупционен закон под огън от прокурорите
АПБ вижда „мегаорган“ със силови функции и неясна независимост
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АПБ вижда „мегаорган“ със силови функции и неясна независимост
Искът е във връзка с нарушение на правилата на ЕС за обществените поръчки
United Group не се поддава на политическо влияние от какъвто и да е характер
Грубо противоречат на принципа на разделение на властите, категоричен е именитият юрист
Поводът за изявлението на Светия синод беше решението на Върховния касационен съд
Категорично възразяваме и срещу опитите да се измести фокусът на общественото внимание от актуалните и много сериозни проблеми
Решение, касаещо референдума за лева
Главният прокурор се оплаква, че го съдят само заради изказвания на Бойко Рашков
Президентът прати становище до съда
Службата излезе със специално становище
Проектите за закриване на специализираното правосъдие противоречат на Конституцията и са несъстоятелни, обяви държавното обвинение
Главният прокурор изпрати становище до Конституционния съд за промените в НПК и Закона за съдебната власт
Становището е изготвено по искане, отправено от България, и е прието на 20 ноември
Слави Трифонов ще бъде новият коалиционен партньор на ГЕРБ според старозагорския депутат от БСП Драгомир Стойнев
Прокурорите, следователите и служителите от състава на Старозагорската окръжна прокуратура единодушно подкрепиха номинацията на Иван Гешев за главен п...
Хотели върху дюните може, а хавлия и чадър не може. Ще я унищожи ли тази дюна хавлията? Те ги разкопават с багери. Вместо тях да гледат, сега – хавлия...
В Добричка област има 32 плажа, от които 15 имат стопани В навечерието на активния летен сезон община Каварна очаква становище от Министерството на т...
Българският олимпийски комитет за пореден път изразява категоричното си становище в подкрепа развитието на туризма и зимните спортове у нас - се казва...
В излъченото на 31.01.2016 г. предаване „bTV Репортерите" на зрителите бяха представени много тези, лишени от обективност и компетентност. В предаване...
Министерския съвет (МС) излезе с официална позиция във връзка с хаоса в "Арена Армеец" и забавената обработка на изборни книжа. "Призоваваме Централн...