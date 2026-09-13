Екоорганизации против санкциите за хавлии и чадър върху дюните

Хотели върху дюните може, а хавлия и чадър не може. Ще я унищожи ли тази дюна хавлията? Те ги разкопават с багери. Вместо тях да гледат, сега – хавлия...