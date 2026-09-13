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БОК подкрепя зимните спортове

БОК подкрепя зимните спортове

Българският олимпийски комитет за пореден път изразява категоричното си становище в подкрепа развитието на туризма и зимните спортове у нас - се казва...

29 февруари | 10:39
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