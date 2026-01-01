Мораториум върху цената на водата предлага ПГ на ДПС
Това ще спомогне да се избегне влизането на увеличението на цените по новата наредба
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Това ще спомогне да се избегне влизането на увеличението на цените по новата наредба
Стоим зад това да има мораториум върху цената на тока, така че тя да бъде поносима за хората и бизнеса, каза Йордан Цонев
Възможно ли е да се постигне това
Няма да допуснем хора и бизнес да страдат от олигарси и техните ортаци, заяви лидерът на ДПС
Hapoднoтo cъбpaниe нe мoжe cъc cвoe peшeниe нa пpeгpaждa ocъщecтвявaнe нa oпepaтивни yпpaвлeнcĸи фyнĸции oт cтpaнa нa Mиниcтepcĸия cъвeт, реши КС
САЩ и други държави обаче обмислят или вече се започнали да поставят подсилващи дози
ГЕРБ ще внесе в Конституционния съд искане за тълкувателно решение
Парламентарната група на ГЕРБ-СДС не участва в гласуването
Във фокуса на дискусиите ще попаднат продажбата на държавни и общински болници
Проекторешението вече е публикувано на интернет страницата на Народното събрание
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"Германия и ЕС да призоват за мораториум върху изграждането на газопровода"
В края на септември изтече срокът за отсрочване на кредити
Централната банка прогнозира по-малък спад на икономиката през 2020 г.
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Извън мораториума ще останат хора с лоша кредитна история в миналото
С надежда очакваме такава възможност, обяви ресорният министър
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