Българи в центъра на престъпна мрежа за кражба и износ на телефони

Българска следа излезе наяве в една от най-мащабните престъпни схеми, разбити във Великобритания през последните години.

Българи са участвали в международна мрежа за кражба и контрабанда на мобилни телефони от Обединеното кралство към Китай – престъпление, което според британските власти вече носи по-големи печалби от наркотрафика. Разследването разкрива шокиращи мащаби: само за една година са били откраднати и изнесени около 40 000 устройства, а полицията вече е задържала 46 души, сред които и двама българи. За нарушителите предстоят сериозни обвинения и тежки наказания.

Арести, участието на българи и мащабът на схемата

Според данни на британската полиция групата е действала изключително организирано, с ясна структура и разпределени роли. Сред основните организатори са двама афганистанци и един индиец, но сред задържаните при мащабната акция в северен Лондон има и българка. Кореспондентът на Нова телевизия в Лондон потвърди, че нашите сънародници са били на по-ниско ниво в организацията – като джебчии и куриери, които са извършвали реалните кражби и транспортиране на устройствата.

При операцията са участвали стотици полицаи, които едновременно са щурмували десетки адреси, за да предотвратят взаимни предупреждения между членовете на бандата. На един от адресите са живеели 18 души – показателен пример за мащаба на схемата. Според полицията, бизнесът с крадени телефони е станал „по-безопасен и по-печеливш от наркотици“ – нисък риск, бърза печалба и сравнително леки присъди.

Новият тип джебчийство – електровелосипеди и мигновени удари

Полицията в Лондон описва нов модел на кражби, при който извършителите използват електрически велосипеди, облечени изцяло в черно и с маски на лицата. Те действат светкавично – изтръгват телефона от ръката на минувача и изчезват за секунди дори по най-оживените улици. Средната „печалба“ на извършител е между 200 и 400 паунда за телефон, но при препродажба в Китай цената може да достигне до 5000 долара.

Оказва се, че търсенето на европейски и американски модели смартфони в Азия е огромно, защото те позволяват заобикаляне на интернет цензурата. Телефоните, предназначени за западните пазари, не са ограничени от китайските филтри и могат да използват свободни приложения и сайтове. Освен към Китай, част от крадените устройства са били пренасочвани и към Африка, където цените също са високи.

Един от арестуваните е заловен на лондонско летище с 10 телефона в багажа си. Разследването установява, че той е летял над 200 пъти в рамките на една година, пренасяйки малки пратки до Алжир, където устройствата са препродавани, преди да се върне за нови. Според британските служби става дума за международна, високоорганизирана и изключително доходоносна престъпна мрежа с канали в няколко континента.

Лондон под обсада и повратната точка в разследването

Престъпната вълна е придобила толкова големи размери, че британската столица вече се определя като „град под обсада“. Само през последната година в Лондон са били откраднати около 80 000 мобилни телефона. Най-много инциденти се случват в туристическите зони – около Биг Бен, Бъкингамския дворец и по оживената „Оксфорд стрийт“. Полицията буквално преследва джебчиите сред тълпите, а туристите вече избягват да използват телефоните си на открито. Някои ги държат в дълбоки джобове, други дори не ги носят.

Печалбите обаче не идват само от препродажбата. Много от телефоните се използват и за източване на лични данни и банкови сметки. В един от случаите младеж е изгубил 21 000 паунда, след като откраднатият му телефон е бил разкодираn и използван за достъп до банковата му информация.

Разследването започва случайно, след като жена успява да проследи своя откраднат телефон с помощта на пенсиониран полицай. Устройството я отвежда до склад близо до летище „Хийтроу“, където са открити над 1000 подготвени за износ телефона. Тази находка се превръща в повратна точка, която разплита цялата престъпна мрежа.

