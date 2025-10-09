Българи в центъра на престъпна мрежа за кражба и износ на телефони
40 000 устройства са изнесени към Китай за година, полицията в Лондон разкри схеми, носещи милиони п...
Крадец на шоколади е задържан, а кражбите в региона се увеличават
Най-често обект на кражба са хората, които оставят вещите си без надзор
Жертви стават търговци в скъпи магазини на "Витошка" и по моловете в столицата
Крадец открадна парфюми за 15 000 долара
До момента има няколко идентични сигнала от различни части на Враца
През 2021 година е обявен за общодържавно издирване за кражби и документни измами
Кражбата е извършена на приземен етаж на жилищна сграда
Кражбата е била извършена в нощта на Великден
Заловени в Гърция
13-годишният е съпричастен и към още две противозаконни отнемания на леки автомобили