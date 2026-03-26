Как да разберете дали брашното се е развалило? Отговорът от експерти

Почистването на кухненския шкаф често води до откриване на забравени продукти, включително пакет брашно с изтекла дата на опаковката. В такъв момент много хора се чудят дали могат да го използват или трябва да го изхвърлят. За да изясни въпроса, Марта Стюарт се консултира със специалисти по мелничарство и безопасност на храните. Техните обяснения показват, че датата на опаковката невинаги означава, че продуктът е негоден за употреба.

Какво всъщност означава срокът върху опаковката

Според публикацията брашното, което се продава в магазините, обикновено има обозначен срок от около една година. Това обаче не е задължително дата, след която продуктът става опасен.

„Производителите определят дати „годно до“ и „най-добро до“, за да информират потребителите за оптималното време за вкус и качество на брашното; те не са дати на изтичане на срока на годност на продукта“, обяснява Холи Марковиц, директор на научноизследователската и развойна дейност в компания за брашно.

Така отбелязаната дата е по-скоро ориентир за качеството на продукта, а не предупреждение, че храната трябва да бъде изхвърлена.

Съхранението е ключово

Експертите подчертават, че действителният срок на брашното зависи основно от начина, по който се съхранява. Ако условията са подходящи, продуктът може да запази качеството си значително по-дълго.

„Брашното е продукт с дълъг срок на годност, но методът и мястото на съхранението му влияят върху качеството му“, отбелязва изданието.

Авторът на готварска книга Харолд Макгий също подчертава значението на правилното съхранение.

„Брашното, съхранявано в плътно затворен контейнер в хладилника или фризера, ще запази качеството си много по-дълго от брашното, оставено в полупразен стъклен буркан на слънчев кухненски плот“, казва той.

Според специалистите производителите посочват срок на годност, като предполагат, че продуктът ще бъде съхраняван правилно.

Кога брашното може да стане проблем

Геворк Казанчанян, професор по екологично здраве в Калифорнийския държавен университет в Нортридж и бивш заместник-министър на здравеопазването, обяснява, че условията на съхранение трябва да бъдат балансирани - нито твърде влажни, нито прекалено сухи.

Той посочва, че пшеничното брашно като цяло се смята за безопасен продукт.

„При брашното рискът е появата на насекоми, пренасяни с храната, тъй като яйцата им се откриват в значително количество от зърното. Имало е огнища на хранителни отравяния, свързани с брашно, като например салмонела, но те са били причинени от замърсени продукти. Следователно срокът на годност не е фактор за риска“, казва Казанчян.

По думите му въпросът обикновено е свързан повече с качеството на продукта, отколкото с неговата безопасност.

Как да разберете дали брашното е развалено

Харолд Макгий предупреждава, че брашното може да граняса, ако е изложено на неподходящи условия.

„По принцип това е застоял, неприятен вкус, причинен от разграждането на молекулите мазнини и масла на малки, произвеждащи миризма фрагменти. Излагането на кислород, светлина и топлина може да причини това разграждане. Мазнините в зърната са концентрирани във външната обвивка и вътрешния зародиш, така че брашното, приготвено от пълнозърнести храни, гранясва по-бързо и по-забележимо от „рафинираното“ бяло брашно, на което липсват обвивката и зародишът“, обяснява той.

Според Холи Марковиц най-лесният начин да проверите качеството на брашното е чрез миризмата.

„Ако забележите застояла, неприятна миризма, е време да си купите нова опаковка“, казва тя.

Казанчанян добавя, че гранясалото брашно може да има „кисела, неприятна, мухлясала, подобна на миризмата на ферма или на разтворител, химикал или боя“.

Той подчертава, че когато брашното се развали, това обикновено се усеща лесно. Затова специалистите съветват - ако имате съмнения относно качеството на продукта, най-добре е да го изхвърлите.

