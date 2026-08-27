От КФН категорични! Ето кой ще плаща по-скъпа „Гражданска“

„По-скоро тези, които са причинявали щети, ще плащат повече за застраховка, отколкото изрядните шофьори да се таксуват по-малко.“ Така заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Пламен Данаилов обясни какво да очакват шофьорите от бъдещата система „бонус-малус“ при „Гражданска отговорност“.

Застрахователите ще гледат щетите през последните 5 години и ще преценяват не само колко са, но и колко сериозни са били. Колко точно ще поскъпне една полица няма да определя държавата - всяка компания ще прави собствена сметка.

Няма една цена за всички

Данаилов подчерта, че няма да има обща таблица, според която една катастрофа автоматично добавя определена сума към „Гражданската“. Всеки застраховател ще решава сам как оценява риска и каква цена предлага на конкретния клиент.

Именно затова един шофьор с причинени щети може да получи различни оферти от различните компании. Идеята е те да се конкурират помежду си, а не държавата да определя еднакви цени за всички.

Ще гледат 5 години назад

Една от големите промени е, че историята на щетите вече ще следва автомобила и няма да остава скрита, когато собственикът смени застрахователната компания. Досега дългогодишният застраховател е можел да знае много добре какъв клиент има срещу себе си, но при преминаване към друга компания новият застраховател не е разполагал със същата информация.

С новата система данните ще бъдат свързани през Гаранционния фонд. Така компанията ще може да види какво се е случвало през последните 5 години и да реши дали клиентът носи по-голям риск.

Глобите от КАТ няма да вдигат полицата

„Бонус-малус“ няма да брои актовете и фишовете от КАТ. Ако шофьор е глобен за превишена скорост или друго нарушение, това само по себе си няма да означава по-скъпа „Гражданска отговорност“.

Данаилов обясни пред бТВ, че глобите са работа на Пътна полиция, Автомобилна администрация, общините и останалите контролни органи. Застрахователите ще следят друго - кой реално е причинил щета и какъв разход е възникнал след катастрофата.

120 000 щети при 3,5 млн. автомобила

По думите на Данаилов в България има около 3,5 млн. автомобила, а за една година се регистрират около 120 000 щети. Именно тази информация ще бъде в основата на новата система.

„Със сигурност икономическият натиск винаги има дисциплиниращ ефект. Надявам се и сега да е така“, каза той. Според него „бонус-малус“ не е създаден, за да замести контрола на пътя, но по-високата цена за хората, които причиняват повече щети, може да има и допълнителен възпиращ ефект.

И при фирмените коли ще се гледа кой ги използва

„Гражданска отговорност“ остава застраховка на автомобила. При фирмените и лизинговите коли обаче ще има значение и кой е обичайният ползвател, защото собственикът по документи често е фирма или лизингова компания, а автомобилът реално се кара от конкретен човек.

Така при оценката на риска застрахователят ще може да отчита и кой действително използва автомобила и кой е причинил съответните щети.

До около 6 месеца системата трябва да заработи

Първо Гаранционният фонд ще има около 3 месеца, за да подготви системата си. След това застрахователите ще получат още приблизително 3 месеца, за да свържат собствените си системи с нея.

Според Данаилов реалният старт на „бонус-малус“ трябва да бъде след около половин година. Тогава компаниите вече ще могат да използват общата история на щетите при определянето на цената на „Гражданска отговорност“.

Обмислят и сезонна застраховка за мотористите

Подготвят се и предложения за сезонни застраховки за мотоциклети, така че собствениците да могат да плащат само за периода, в който реално използват машините си. За тази промяна обаче ще бъде необходимо и решение на Народното събрание.