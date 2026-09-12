От КФН категорични! Ето кой ще плаща по-скъпа „Гражданска“
Новата система няма да брои глобите от КАТ, а реално причинените щети и тяхната тежест
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Новата система няма да брои глобите от КАТ, а реално причинените щети и тяхната тежест
Създава се Туристически гаранционен фонд
Той ще защити правата на потребителите при обявяване на несъстоятелност на туроператор,
Според застрахователи няколко пъти досега през годините системата се е сривала
Подкрепям идеята за Гаранционен фонд, но той трябва да стане по волята на бизнеса, казва министърът на туризма
Той е за подпомагане на възстановяването след COVID-19 в подкрепа на български, хърватски и словашки МСП
Гаранционен фонд може да смени застраховката професионална отговорност на туроператора. Дали това ще доведе до по-голяма сигурност за пътуващите с аге...
Гаранционен фонд за фермерите ще работи и в новия програмен период
Видин. Три кредита на земеделски производители от Видин по мерки 121 и 123 на програмата за развитие на селските райони са подкрепени от Националния...
Шефовете на 10 банки подписаха споразумение с Националния гаранционен фонд
Европарите за селата, които не успеем да разпределим през тази година, ще бъдат събрани в Гаранционен фонд. Това е идея на земеделското министерство,...