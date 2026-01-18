Нови правила за екскурзиите, обезщетения при провал

Депутати предлагат промени в Закона за туризма, които са внесени в Народното събрание. Целта им е да се гарантира защитата на потребителите, закупили туристически пакети, в случай на фалит на туроператора, която да покрива всички предвидими плащания, включително репатриране.



Съгласно директива на ЕП туроператорите трябва да предоставят обезпечение в размер, достатъчен за връщане на всички суми, заплатени от пътуващите, като размерът на предоставяното сега обезпечение не е достатъчен и при нужди не покрива тези плащания, предава финансовият портал pariteni.bg.



Затова промените в закона предвиждат вписаните в регистъра туроператори да предоставят гаранции при несъстоятелност освен чрез сключването на сега задължителната застраховка „Отговорност на туроператора”, но и чрез банкови гаранции и като участват във финансирането на Туристически гаранционен фонд.



За целта се предвижда създаването на такъв, който трябва да обезпечи в пълен размер правата на потребители на туристически услуги по договори за туристически пакети, които са били прекратени преди началото на пътуването заради фалит на туроператора.



В законопроекта е предвидено фондът да заплаща и всички разходи за репатриране на потребители, включително и когато репатрирането се осъществява за собствена сметка на потребителя или от друг доставчик.

За да му се възстановят разходите, потребителят ще подава в Туристическия фонд писмена претенция по образец, към която ще се прилагат и съответните документи.

Предвижда се дейността на фонда да се финансира изцяло от вписаните в регистъра туроператори чрез годишни вноски. При недостиг на средства, разликата се покрива с извършване на допълнителни или авансови вноски на туроператорите, а НАП ще превежда авансово събраните приходи от глоби за текущата година.

Определянето на обезпечителната вноска ще става на база декларирания от туроператора оборот за предходните 12 месеца, в който се включват само приходите от продажби на туристически пакети и чартърни полети, но не и от продажбите на пакети към други туроператори. Вноската ще бъде в размер на 0,25 на сто от сумата, а при първоначална регистрация –1250 лева.



На туроператор, който не е платил вноската си или няма банкова гаранция, ще му се заличава регистрацията.

