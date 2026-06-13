Започва делото за жестоката катастрофа с жертва в София
21-годишен подсъдим за удар със 163 км/ч в автобус, прокуратурата твърди за умишлено деяние
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21-годишен подсъдим за удар със 163 км/ч в автобус, прокуратурата твърди за умишлено деяние
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