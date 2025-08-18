Шокиращи разкрития за автошколата на Виктор

Шокиращи разкрития за автошколите в София направи бившият шеф на КАТ-София Тенчо Тенев

В интервю за бТВ той обясни, че сред изпитващите за изкарване на книжка, има и хора с ТЕЛК за глухота.

"Има изпитващ, който е в София с два инсулта. Началникът на изпитващия, който е дал книжката на въпросното лице, което уби човек, е с отнета книжка за алкохол", разказа Тенев. Той коментира зловещата катастрофа в София, при която 21-годишният Виктор Илиев влетя с аудито си в автобус на столичния градски транспорт и уби човек.

Това не е каскада, а кола, която се движи като снаряд, като торпедо, заяви експертът по пътна безопасност Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Пораженията по автобуса са все едно е ударен от торпедо. Този човек екзекутира буквално сирийския лекар, който е дошъл тук да бяга от една война вероятно, коментира Русинова.

Абсурдно е някой, който още преди да е взел книжка, да има нарушения на пътя, възмути се и Илия Тодоров от Асоциацията за пострадали при катастрофи. Вчера стана ясно, че Виктор, който има книжка от 1 август, е санкциониран 14 пъти, включително за скорост. 6 от нарушенията му са след като е станал шофьор, останалите - преди това. Не е ясно как човек, хванат в куп нарушения на пътя изобщо взема книжка.

Не знаем в конкретния случай как този човек е минал изпита си, колко часове е изкарал, но по принцип знаем, че има два проблема. Единият е с това дали всички часове, които са по закон, се дават, как преминават изпитите. Другият проблем е обществената тайна, че има корупция, че се дават пари срещу книжки, каза Тодоров.

По думите му този проблем може да се реши за няколко месеца - да се пуснат тайни клиенти, които да влязат да учат в произволни школи. И когато се поиска от този курсист сума за изпит, да се намеси прокуратурата.

Гледайки кадрите на тежкото ПТП, искам да ви кажа, че това почти се случи и на мен снощи, пътувайки по АМ "Тракия", разказа Тенев.

На 160-ия км в посока София, предприех маневра за изпреварване на два товарни автомобила с максимално допустимата скорост 140 км/ч, в един момент в огледалото за обратно виждане видях как към мен се приближава един снаряд, карайки на къси-дълги светлини и почти се опря в задната ми броня, като ме принуждаваше по най-бързия начин да се изместя от пътното платно, за да може да си продължи. Прибрах се в моята лента, видях кое е торпедото - пазарджишки черен мерцедес, който продължи веднага със същата скорост към София - много бързо, продължи Тенчо Тенев.

Той сигнализирал на телефон 112 и обяснил ситуацията, но не знае какво се е случило след това.

