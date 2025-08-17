Страшни факти за Виктор с аудито-убиец. Двама свидетели го молели...

Нови подробности за 21-годишният Виктор Илиев, който се заби с аудито си като куршум в прозорците на столичен автобус от градския транспорт и отне живота на сириеца д-р Иса Али, излязоха в съдебната зала

Те са част от показанията на двама свидетели, които са били във фаталната кола. Днес съдът остави Виктор постоянно в ареста. Той помоли за помилване, но магистратите отказаха.

Виктор наистина е дрифтил по булевардите преди да се забие в автобуса, каквито бяха първите хипотези на експертите. Летял е с между 170 и 200 км/ч. Точната скорост ще бъде установена при експертизата, която тече в момента.

Виктор въртял гуми на завоите, минавал е само на червено и е карал със скорост между 170 и 200 км/ч, разказали пред разследващите Севда Крумова и Емил Емилов, които са били в колата на обвиняемия.

Двамата свидетели го молили да намали скоростта, но той не се съобразил. Така се стигнало до поредното минаване на червено на светофара на бул. "Константин Величков" и бул. "Възкресение", на което Илиев не успял да вземе завоя към кв. "Факултета", колата се блъснала в бордюра на спирката, отскочила, полетяла във въздуха и се забила в прозореца на автобуса.

Още две неща стана ясни в съдебната зала. Първото е, че Виктор наистина е дишал райски газ преди да се качи в мощния автомобил. Потвърдили го и свидетелите, флаконът бил в автомобила.

Освен това се разбра, че младият мъж е глобяван за административни нарушения по Закона за движение по пътищата цели 14 пъти, а не 6, както се твърдеше досега. Една от глобите е за превишена скорост. Както вече стана ясно, той има книжка от 1 август - 14 дни преди фаталната нощ. Тече проверка на фирмата, която му е дала книжка.

