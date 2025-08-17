Виктор с летящото ауди-убиец проговори. Първи думи

Софийският градски съд гледа мярката на 21-годишния Виктор Илиев, който влетя с аудито си като куршум в прозорците на столичен автобус на градския транспорт и причини смъртта на лекар от Сирия

Други шестима са в болница с опасност за живота.

Моля да ме помилвате, бяха единствените думи за младия мъж.

Той пристигна в съда с белезници и болнични дрехи. Виктор Илиев има наранявания по лицето.

След инцидента той е със счупени прешлени и две счупени ребра.

По пътя към съдебната зала Виктор не отговори на никакви въпроси - нито дали съжалява за случилото се, нито дали е употребил райски газ във вечерта на инцидента.

Продължават разпитите на свидетелите. Очаква се експертизата да покаже с каква скорост се е движел шофьорът. Младият мъж е с повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.

Според прокуратурата в колата, управлявана от Виктор, е имало райски газ.

Държавното обвинение иска най-тежката марка за неотклонение - задържане под стража.

Виктор не е посочил адвокат, затова го представлява служебен защитник.

Служебната защита на Виктор Илиев посочи продължаващото лечение като мотив за домашен арест. Решението на съда се очаква в 17 часа.

