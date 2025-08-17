Край! Съдът реши съдбата на Виктор с аудито-убиец

Софийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на Виктор Даниелов Илиев

21-годишният мъж влетя с аудито си като куршум през прозорците на автобус от столичния градски транспорт и отне живота на сирийски лекар. Трима души са в болница, като две момичета са в много тежко състояние.

Определението на съда не е окончателно и подлежи на облажване в тридневен срок.

Пред съда обвиняемият поиска помилване, но не го получи.

Обвинение за смърт по непредпазливост

На 21-годишния Виктор Илиев вече е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост. В съдебната зала той призна, че е употребил райски газ преди да се качи зад волана, съобщи NOVA.

Намерена е бутилка с райски газ в автомобила на мъжа. Налични са и свидетелски показания, че той е употребявал райски газ, каза пред журналисти прокурор Събина Христова. „Въз основа на този квалифициращ признак е повдигнато и съответното обвинение“, добави тя.

Няма спирачен път

Автомобилът няма спирачен път и е лизингов, като договорът за него е сключен с роднина на водача, каза още Събина Христова. Тя добави, че до момента не е установена скоростта, с която се е движил водачът. Първоначалните хипотези на пътни експерти, гледали записите от камерите в района, са за 170 км/ч.

По думите ѝ момичетата, които са се возили в колата, са в изключително тежко състояние, с опасност за живота.

Становището на прокуратурата

От Софийската градска прокуратура изчакваха да бъдат готови само още две експертизи преди мярката да бъде внесена.

Според прокуратурата налице са достатъчно доказателства, въз основа на които да се направи обосновано предложение, че обвиняемият Илиев е извършител на престъплението. Има и реална опасност Илиев да извърши и друго престъпление. Проявеното нежелание да следва правилата по пътищата, с които той следва е бил запознат, завишават неговата степен на обществена опасност.

Проверяват как е взел книжка

Властите проверяват как е получил свидетелството си за управление. Пробите за алкохол и наркотици на Илиев са отрицателни. Очаква се автотехническата експертиза да покаже с каква скорост точно се е движел автомобилът.

Кой е Виктор Илиев?

Служебният защитник адвокат Албена Койчева съобщи, че Илиев има фрактури на гръбначния стълб, на прешлените и на ръката. Затова според нея той не е в състояние да се укрие. А условията в следствения арест не са подходящи за него, затова настоява за домашен арест.

За него се знае, че е роден през 2004 година, завършил е средно образование и е работил като строител. Илиев живее в ромската махала "Факултета". На заседанието днес той пристигна в съда с белезници и болнични дрехи.

Припомняме, че зловещият инцидент стана в нощта срещу петък, когато Илиев заби колата си с над 170 км./ч. в изчакващ на червен светофар автобус на градския транспорт. Катастрофата стана на кръстовището на столичните булеварди "Възкресение" и "Константин Величков". Илиев получил шофьорска книжка на 1 август, и за две седмици успял да натрупа 7 наказания от органите на Пътна полиция.

Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар. 61-годишният д-р Иса Али е работил в столичната Спешна помощ. Той пристига в България едва 20-годишен. Тук завършва медицина, а последните години от живота си посвещава на бежанците и подкрепата към тях.

