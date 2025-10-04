Калин Стоянов помага на бедстващите в Елените. ДПС-Ново начало праща доброволци /СНИМКИ/

Народният представител от ПГ на ДПС - Ново Начало Калин Стоянов и бивш вътрешен министър е на първа линия във ваканционно селище "Елените", където проливните дъждове нанесоха тежки щети и отнеха човешки животи, съобщиха от пресцентъра.

На място Калин Стоянов разговаря с пострадалите и с екипите, за търсене на най-бързите решения по нормализиране на тежката ситуация. Опитът му като вътрешен министър помага за по-добрата координация между институциите и за осигуряване на ресурси там, където са най-нужни.

Хората получиха уверение, че ще се работи за спешно обезопасяване на района и за подкрепа на семействата, загубили близки и домове.

На терен е и областният председател на ДПС - Бургас Христо Широков, както и представители на всички институции, в състава на областния кризисен щаб.

Най-напред искам да изкажа своите най-искрени съболезнования към близките и семействата на тримата загинали по време на бедствието мъже. Ситуацията е доста тежка. Има много поражения по инфраструктурата. Наводнени са много приземни етажи и къщи, построени по коритото на реката, за съжаление. В момента тук на място са областният управител на Бургас Владимир Крумов, кметът на Несебър, директорът на пожарната в Бургас, директорът на Областната дирекция на полицията, каза Стоянов в интервю за агенция ПИК.

Набелязан е план за действие. Но хората все още са притеснени, най-вече заради прогнозата за следващите дни. Синоптиците предупреждават, че във вторник приближава втори циклон, допълни Стоянов. Той съобщи, че ДПС-Ново начало изпраща на терен доброволци от структурите си - момчета, оборудвани с всичко необходимо за подобни бедствия. Те ще останат на място колкото е необходимо.

