Калин Стоянов нокаутира Радев: Движи се с охрана на диктатор

Румен Радев е човек, който напоително обяснява, че всички злоупотребяват с властта освен него, докато гордо кръстосва голям областен град с кортеж на велик диктатор - четири лимузини, два джипа и един микробус.

Това заяви депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов, бивш вътрешен министър, в пост във Фейсбук. Повод бе скандалното поведение на Радев във Варна вчера. Президентът влезе в ролята на Путин и блокира морската столица, пътувайки с невиждан кортеж, който блокираше улици и булеварди.

Тази показна охрана не само контрастира с образа на „човек от народа“, но и издава дистанцията и недоверието към самите хора, за които уж се грижи, пише Калин Стоянов.

С подобни изпълнения президентът Радев все повече заприличва на своя пряк ръководител и идол от Москва, категоричен е народният представител.

Ето цялата публикация на Калин Стоянов във Фейсбук:

След като взе участие в церемонията по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 г. на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, в разгара на летния сезон „разединителят“ на българското общество Румен Радев, успешно блокира цяла Варна със своето „скромно“ присъствие.

В световен мащаб има едва шепа президенти, които оглавяват класации за най-охранявани личности. След вчерашните му изпълнения на територията на гр. Варна, президентът Радев би могъл спокойно да заеме челно място сред тях.

Това е човек, който напоително обяснява, че всички злоупотребяват с властта освен него, докато гордо кръстосва голям областен град с кортеж от четири лимузини, два джипа и един микробус.

Докато той и придворните му препускат по отцепените от полицията булеварди и кръстовища, жителите и гостите на град Варна търпеливо чакат на 40-градусовата жега. След това показно и арогантно придвижване на Радев и част от приближените му служители от президентството, можем спокойно да заключим, че този човек трайно се опитва да възражда диктатурата и едноличния начин на управление в демократична България.

Недоумение буди огромното разминаване, когато някой се представя за човек от народа, а в същото време се движи с охрана, достойна за велик диктатор. Тази показна охрана не само контрастира с образа на „човек от народа“, но и издава дистанцията и недоверието към самите хора, за които уж се грижи.

С подобни изпълнения президентът Радев все повече заприличва на своя пряк ръководител и идол от Москва.

