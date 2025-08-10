Радев се прави на Путин! Невиждан кортеж блокира Варна /СКАНДАЛНО ВИДЕО/

Президентът Румен Радев отново демонстрира скандално погазване на законите и правилата в България. Той реши да влезе в образа на геополитическия си идол Владимир Путин и блокира Варна с невиждан за България кортеж.

Моторицирани полицаи, патрулки и близо 10 лимузини и бусове представляваше президентския керван, който отведе Радев на празника на Военноморските сили, откъдето откри поредна атака срещу управлението - този път заради закона за държавните имоти.

Разчистването на пътя, за да мине кортежът и да стигне до камерите, буквално парализира града.

Цял ден Варна бе в капана на задръствания, причинени от НСО.

Автомобилите – черни лимузини, джипове и бусове с охрана, преминаха през централната част на морската столица, а движението бе спряно в няколко района едновременно. Много варненци останаха блокирани по булевардите, а таксиметрови шофьори и автобуси закъсняваха с курсовете си.

Само преди ден пък лъснаха безчинствата на Радев, съпругата му Десислава и НСО на плажа в Созопол. Гардовете бяха обърнали шезлонги, за да пазят височайшата двойка от погледите на простосмъртните. Радев погази всички правила и влезе да плува зад шамандурата, въпреки вдигнатия червен флаг за опасно море. Гардовете му пък се изрепчиха на спасителите, които се опитаха да забранят на Радев да влиза в морето.



