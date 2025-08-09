Изловиха Радев на плажа, гардове се репчат на спасителите

Президентът Румен Радев и първата дама Десислава Радева бяха изловени от репортер на ПИК на плажа. Оказа се, че Радеви летуват на Созопол.

Снимки: Агенция ПИК

Първата двойка бе засечена да кара лятната си отпуска в луксозния комплекс “Аполония ризорт”, където се очаква да бъде до 11 август, подшушнаха информатори от свитата му. Радев и жена му са отседнали в сектор D на хотела на втория етаж, в близост до основния ресторант.

Държанието им обаче е меко казано възмутително, възмутиха се местни жители, станали неволни свидетели на височайшата визита.

При вдигнат червен флаг, което е знак за повишена опасност в морето, Радев и гардовете му си позволили да плуват отвъд шамандурата, хвърляйки в паника спасителите.

Един от тях дори издаде, че е бил грубо нахокан от момчетата на НСО, задето си е вършил работата, предупреждавайки президента за опасността от мъртво вълнение. Така докато редовите граждани са стояли дисциплинирано на сушата, Радев се е правил на мачо, пренебрегвайки забраните, съобщи още ПИК.

НСО се е разположило из целия хотел и на плажа поне 7-8 чадъра са окупирани от държавните гардове, командировани да вардят претенциозната първа двойка.

Периметърът пък е отцепен с помощта на шезлонги, обърнати крайно неестетично с краката нагоре, за да образуват своеобразен щит срещу любопитни погледи на почиващите.

“Много селска постъпка. Има си държавни почивни станции. Нали за това плащаме данъци. Защо Радев не отиде с госпожа Деси там, а се натриса между нас, всявайки смут. Той доказа, че се държи точно като прототип на филмовия персонаж “Селянинът с колелото”, само че в неговия случай стана “Селянинът с НСО-то”, не сдържаха раздразнението си летовниците.

