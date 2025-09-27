Калин Стоянов занули Радев! Разкри как гузно се крие

Докато върховният разединител на нацията, с главно „Р“ - Румен Радев, кръстосва военни поделения, селски събори и седенки, видимо раздразнен и съскащ срещу редовното правителство, премиерът на България Росен Желязков отново застана на международна сцена, рамо до рамо със световни политически лидери. Това заяви в специален свой пост във Фейсбук депутатът от ДПС-Ново начало Калин Стоянов, бивш министър на вътрешните работи.

Вероятно не е особено приятно да гледаш от дивана как българският премиер и част от министрите му участват в световни форуми, на които ти си нежелан гост и единственото, което остава е необосновано да критикуваш, подчерта Стоянов.

Радев, както винаги, предпочете да се скрие зад гърба на друг, но днес избута напред своята вярна заместничка Йотова, която героично се опита да „разгадава“ кой какво точно искал да каже, каза още Калин Стоянов.

И призова Радев: "Господин Радев, недостойно е да пращате жена да Ви брани, дори и да е вицепрезидент. Ако имате смелост, излезте сам и отговорете на всичко, което Борисов и Нанков не за първи път, включително и днес, обясниха за случилото се в МРРБ по време на вашите служебни правителства".

