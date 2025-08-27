ШАХ И МАТ: Тръмп с мощна атака по Сорос

Американският президент Доналд Тръмп призова за повдигане на наказателни обвинения срещу милиардера Джордж Сорос и неговия син Александър, обвинявайки ги в подкрепа на насилствени протести в Съединените щати.

Те "трябва да бъдат съдени по Закона за повлияни от рекет и корупция организации (RICO) заради подкрепата им за придружени с насилие протести в САЩ", написа той в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Тръмп определи тяхната група като „психопати“ и предупреди техните „луди приятели от Западния бряг“, че са под наблюдение.

Тези обвинения идват в контекста на нарастващото напрежение между Тръмп и либералните филантропи като Сорос, които често са мишена на критики от страна на консервативните среди.

Роденият в Унгария милиардер вече беше обвинен от критиците си, че е финансирал протести, прераснали в безредици, работил е за сваляне на правителството на САЩ и е създал миграционна криза в Европа.

По време на протестите в Лос Анджелис срещу антимиграционна политика на Тръмп през юни потребители в консервативните социални медии твърдяха, че тези демонстрации са подкрепяни от неправителствени организации, свързани с Джордж Сорос.

Един от синовете на Сорос – Александър, който пое ръководството на организацията, заяви, че иска да се ангажира повече в Съединените щати от баща си, подкрепяйки програми за насърчаване на латиноамериканските и афроамериканските избиратели да гласуват и призовава демократическите политици да комуникират по-ефективно.

През януари бившият президент на САЩ Джо Байдън награди Джордж Сорос с престижния "Президентски орден на свободата", припомня АФП.

