Станислав Анастасов разкри пипалата на Сорос у нас. Двама получили 52 милиона

Неправителствените организации, които са пипала на Сорос в България, изброи зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов по време на дебатите в парламента по закриването на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт. Предложението за закриване бе внесено от ГЕРБ. До гласуване не се стигна, тъй като пленарното време на депутатите свърши.

Как България се превърна в лятна резиденция на сина на международния спекулант Джорд Сорос - Алекс Сорос, попита Анастасов. И разкри, че всяко лято Сорос младши е в огромната къща на Иво Прокопиев на морето. Сигурна база на Сорос и мрежата му у нас, каза депутатът от ДПС-Ново начало.

Андрей Луканов има основна вина да се стартира процес по влизането на мрежата на Сорос у нас. Тази мрежа успява да съхрани духа на тоталитарната власт, припомни Станислав Анастасов.

Една организация, която има свързани хора в законодателната власт, в изпълнителната власт, която рекетира изпълнителната власт – помните Бойко Борисов колко пъти е казвал, че Иво Прокопиев му е давал министри, една организация, която има представители в съдебната власт – съд, прокуратура, следствие – свързани хора в свързани мрежи, описа структурите на Сорос у нас Анастасов. И обясни, че те си сменят ролите в зависимост от това кого са успели да реализират и кого не.

Финансирането – в края на мандата на Байдън, явно очаквайки какво ще стане, Тръстът за социална алтернатива, който е с двама души и няма дейност получава 52 млн. лв. за бъдещи проекти, разкри Станислав Анастасов. И изброи кои организации са получавали пари от мрежата на Сорос: Асоциацията на европейските журналисти, Антикорупционният фонд, Работилница за граждански инициативи, Български инстутут за правни инициативи, Български хелзинкски комитет, Съюз на съдиите.

Тук са Български адвокати за правата на човека – Доковска и Лулчева, които ни обясняват каква трябва да е съдебната система, те са ви защитници по наказателни дела. Както казва Илон Мъск не става въпрос за ябълка с червей, а за кълбо от червеи, което прилича на ябълка, възмути се Анастасов.

И продължи изброяването на Сорос-структурите у нас: „Български център за нестопанско право – където шеф е небезизвестен социолог, който дава акъл какви ще са резултатите от изборите. Овъртолени са хубаво. Повечето - покровителствани от Иво Прокопиев. Червената къща, Института за правни инициативи, „Заедно в час“, която е получила над 32 милиона…“.

Парите на Сорос отиват за медии като „Капитал“ и „Дневник“. „Капитал“ е единствената медия, която е публикувала интервю с руския олигарх Константин Малофеев, най-близкия човек на Путин, направила го е след анексирането на Крим през 2015 година. В същото време медиите на Иво Прокопиев не спират да плюят всички проекти, които са свързани с американската държавата – за изтребителите, проектите, които откъснат българската ядрена енергетика от руското влияние и др., разкри още Анастасов.

Мрежите на Сорос рушат българското общество, десетина души получават 3 милиона лева годишно. И това се случва вече 35 години, каза депутатът.

Станислав Анастасов припомни думите на първия председател на „Отворено общество“ у нас Румен Воденичаров: „Сорос искаше лека-полека да обезглави българската държава, създавайки паралелни структури“. Ето това напарвиха ГМО структурите на Иво Прокопиев, заключи Анастасов.

