Радев обяви тежък удар от Брюксел заради бюджетния дефицит
Премиерът предупреди за ограничителни мерки и възможни санкции, но посочи и отблокирани 370 млн. евро по ПВУ
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Премиерът предупреди за ограничителни мерки и възможни санкции, но посочи и отблокирани 370 млн. евро по ПВУ
Няма да ви позволим да овладеете нито една система в България, категоричен е той
Няма по-антибългарско гласуване от нейното, каза Станислав Балабанов
Барометърът позволява определянето на нивото на зелена цифровизация на компаниите
Той коментира края на мониторинга за България
Ето коментара на народния представител от ДПС
Изказването му идва, след като днес ЕК прекрати наблюдението на България и Румъния
Какво следва
По думите на премиера Мицотакис редица "рани" са се отворили в обществото
Тя е насочена към бизнес клиентите и ще предоставя оценка на уязвимостите и рисковете за ИТ сигурността на компаниите
Проверката показва разпространението на вируса
Drivey се предлага в два варианта, които включват OBD-II устройства съответно с 2G и 4G възможности
МОСВ проведе трета среща-консултация по проект № BG16M1OP002-1.013-0001-С03 "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“
ЕП подкрепи това становище,чака се Съвета на ЕС
Позицията на ЕК е по скоро политическа оценка, политически импулс, смята юрист
Разликата между България 2007 г. и 2019 г. е огромна, каза външната министърка
Очаква се мониторингът върху България и Румъния да отпадне
Това ще е последният доклад на комисията на Жан Клод Юнкер, който беше обещал до края на мандата му Механизмът за проверка над София и Букурещ да падн...
Потвърждавам, че ще подам оставка, ако след 31 октомври продължи мониторингът, заяви министърът на правосъдието
Тепърва ще разберем дали докладът е български успех, или провал на механизма за мониторинг, каза Крум Зарков