Северна Македония отново под лупа: ЕС гласува ключов доклад

Европейският парламент в Страсбург днес ще дебатира и утре ще гласува доклада за напредъка на Република Северна Македония по пътя ѝ към Европейския съюз.

В доклада, който беше приет в началото на месеца в комисията по външни работи, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на Република Северна Македония е недостатъчен, особено по отношение на върховенството на закона, съдебната реформа и борбата с корупцията.

Те напомнят на Скопие, че трябва да приеме необходимите конституционни изменения, за да бъдат отворени първите преговорни глави. Скопие не може да ги отвори заради нежеланието на управляващите да променят конституцията на страната и да впишат в нея и българите.

Дебатът в ЕП се провежда ден, след като в Скопие бяха запалени два дипломатически автомобила на българското посолство. Вчера министърът на външните работи Велислава Петрова разговаря по телефона с колегата си от РСМ Тимчо Муцунски. Той е информирал Петрова, че компетентните институции предприемат мерки за пълно изясняване на случая, установяване на всички обстоятелства и подвеждане на извършителя под отговорност. Президентът Илияна Йотова заяви по повод палежа, че това не е обикновен криминален акт, а недопустимо посегателство срещу дипломатическа мисия.

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