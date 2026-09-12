Проф. Димитров: Антибългарската пропаганда в Скопие няма почивен ден
Историкът предупреди, че политиката на Северна Македония все по-често минава от спор за идентичност към агресивна националистическа логика
Следете всички новини, анализи и коментари за Българско Посолство. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Историкът предупреди, че политиката на Северна Македония все по-често минава от спор за идентичност към агресивна националистическа логика
Евродепутатите предупреждават, че напредъкът е недостатъчен
Мъжът е с инициали И.Д. и е от града
Сградата на българското посолство в Тирана е напукана от трусовете, но засега всичко е спокойно
Няма нищо тревожно в информацията за намерен пакет около българското посолство в Берлин. Това заяви пред "Фокус" говорителят на МВнР Бетина Жотева по...
Подозрителна чанта от велосипед стана причина за отцепване на района около българското посолство в Берлин. Улица „Лайпцигер щрасе" пред парадния му вх...
Москва. Българското посолство в Русия издаде 200-хилядната виза за тази година на Олга Антипова от град Москва. Това съобщиха от посолството на Българ...
София. Правителството реши да възстанови дейността на българското посолство в Улан Батор, Монголия. Решението за временно преустановяване работата на...
Няма пострадали българи