Мицкоски пак прекрачи границата, нападна България
Той добави, че правителството е наясно с поетите от предишния кабинет ангажименти
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Той добави, че правителството е наясно с поетите от предишния кабинет ангажименти
Евродепутатите предупреждават, че напредъкът е недостатъчен
По темата говори министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова
Министър-председателят отправи покана към молдовския президент Мая Санду да посети България
Министър-председателят на Турция Ахмет Давутоглу съобщи днес, че страната му възнамерява да ускори процеса си на евроинтеграция, предаде ТАСС.„Пълнопр...
Министър-председателят се срещна в София с косовския си колега Хашим Тачи