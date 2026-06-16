Мицкоски пак прекрачи границата, нападна България

Без подкрепата на ВМРО-ДПМНЕ няма да има конституционни промени, заяви премиерът на РСМ Християн Мицкоски в интервю за телевизия „Алсаат-М“, като посочи, че настоящото правителство няма да се поддаде на това, което той нарече изнудване, свързано с българските искания.

„Изпращам три общи послания. Първото послание е, че няма да има конституционни промени без ВМРО-ДПМНЕ. Политиците от опозицията могат да бъдат меката тъкан на македонската идентичност и държавност, и това е, което са избрали; не мога нито да ги съдя, нито да ги хваля. Второ, напълно съзнавам, че предишното правителство подписа празен лист хартия, който ние наричаме капитулация, поради различни интереси. ДУИ имаше едни интереси тогава, а СДСМ – други. Но това, което ги обединява, е мисълта и желанието, че ако подпишат празен лист хартия, някой просто ще им подари победата на следващите парламентарни избори. Очевидно това не се случи и сега те са в дълбока опозиция и вътрешна дезинтеграция на структурите и на двете политически партии”, заяви Мицкоски, цитиран от "Нова Македония".

Той добави, че правителството е наясно с поетите от предишния кабинет ангажименти, но също така и с ангажиментите на България по отношение на правата на човека.

„Знаем точно какви са били поетите от предишното правителство ангажименти. Но знаем също така точно какви са били ангажиментите, поети от предишното правителство на нашия източен съсед, а именно последователното зачитане на правата на човека чрез подписването и ратифицирането на Резолюцията за зачитане на правата на човека.

Днес има поне 14 решения на Европейския съд по правата на човека, които задължават България да разреши регистрацията на ОМО „Илинден-Пирин“, но тя отказва да го направи. А тази резолюция е от много по-рано, преди тези условия да бъдат приети от предишното капитулиращо македонско правителство на СДСМ и ДУИ”, посочи Мицкоски.

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