Мицкоски пак прекрачи границата, нападна България
Той добави, че правителството е наясно с поетите от предишния кабинет ангажименти
Следете всички новини, анализи и коментари за Конституционни Промени. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Той добави, че правителството е наясно с поетите от предишния кабинет ангажименти
Това е легитимна българска политическа партия, избрана от български граждани
Сделка за конституционните промени. Това предложи пред бТВ лидерът на АБВ Георги Първанов. "Ако искаме да има движение по съдебната реформа с консенсу...
Правосъдният министър Христо Иванов има решаваща дума за отстъпките, които могат да бъдат направени за конституционните промени. Това заяви заместник-...
София. След 23 години преходът не само че не е завършил, но промените се състояха само в полза на олигарсите и политическата мафия. Част от демократич...