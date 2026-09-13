Мицкоски пак прекрачи границата, нападна България
Той добави, че правителството е наясно с поетите от предишния кабинет ангажименти
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Той добави, че правителството е наясно с поетите от предишния кабинет ангажименти
Разликата между двамата е 176 446 хиляди гласа в полза на Гордана Силяновска пред Стево Пендаровски
Днес протести в Скопие няма да има, а следващият е обявен за неделя вечер
Заев обяви решението след заседанието на ръководството на партията му СДСМ
Християн Мицкоски е длъжен да излезе пред гражданите и да каже за чии чужди интереси работи
Срещата за Македония във Виена няма да се състои по настояване на лидера на опозиционната СДСМ Зоран Заев. Срещата бе свикана от ЕС и в нея трябваше...