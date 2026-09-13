Мицкоски пак прекрачи границата, нападна България
Той добави, че правителството е наясно с поетите от предишния кабинет ангажименти
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Той добави, че правителството е наясно с поетите от предишния кабинет ангажименти
За последния инцидент със запалването на автомобила му са сезирани органите на македонското МВР
В последните дни той хвърля обвинения срещу България
Мицкоски вече внесе за одобрение от парламента проектозакон, който предвижда нова структура на бъдещия кабинет
Министър ги обвини в нахлуване на парламентарното мнозинство в правосъдната система
За пълно мнозинство са необходими 61 мандата, а партията има спечелени 59
Разликата между двамата е 176 446 хиляди гласа в полза на Гордана Силяновска пред Стево Пендаровски
Според нея България, а не Северна Македония нарушава Договора за приятелство и добросъседство
За първи път албанец стана премиер, третото техническо правителство ще работи на фона на денонощни престрелки
Няма да има конституционни промени под български диктат
Коментарът му дойде след недопускането в РСМ на евродепутата Андрей Ковачев
Гоце е Македония, викнаха съседите
Джамбазки се държи като циркаджия във вариете, смята Християн Мицкоски
Проф. Христова категорично осъжда Левица и ВМРО-ДПМНЕ за говора на омраза срещу българите
Изказване на лидера на ВМРО-ДПМНЕ изправи на нокти премиера Димитър Ковачевски
ВМРО-ДПМНЕ предлагат закон, който ще попречи спорни имена да бъдат имена на сдружения
Нормално да бъде проведен референдум, казва опозиционната ВМРО-ДПМНЕ
ВМРО-ДПМНЕ: Сключеният с България договор за приятелство е коренът на проблема
ВМРО-ДПМНЕ е партията, която беше против членството на страната в НАТО
За днешните събития в парламента Християн Мицкоски каза, че са "срам за държавата"