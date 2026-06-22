Калин Стоянов подаде сигнал в прокуратурата срещу Демерджиев

Депутатът от ДПС Калин Стоянов съобщи във Фейсбук, че е подал сигнал до и.ф. главния прокурор Ваня Стефанова за проверка на факти и обстоятелства по досъдебното производство срещу вътрешния министър Иван Демерджиев. Стоянов написа, че Демерджиев е привлечен като обвиняем, и постави акцент върху принципа, че всички трябва да бъдат равни пред закона.

Постът му връща в политическия оборот казуса с обвинението срещу бившия служебен вътрешен министър, което прокуратурата обяви през април 2025 г.

В кратката си позиция Стоянов не развива подробности по съдържанието на сигнала, но ясно насочва вниманието към статута на Демерджиев като обвиняем. Формулировката за равенството пред закона е ключова, защото депутатът я използва като политически контрапункт към публични позиции, които самият Демерджиев е изразявал през годините.

Какво стои зад случая

През април 2025 г. прокуратурата съобщи, че Иван Демерджиев е привлечен като обвиняем за безстопанственост за 1 482 218 лева. Случаят е свързан с допълнително споразумение към договора за системата за новите български лични документи, подписано на 2 юни 2023 г., когато Демерджиев е бил служебен министър на вътрешните работи. Тогава му беше определена гаранция от 10 000 лева.

Напрежението между двамата има и предишен политически пласт. През март тази година Стоянов сезира прокуратурата за твърдения за натиск и злоупотреба от страна на Демерджиев, свързани със структурите на МВР. Сегашният сигнал надгражда този конфликт и пренася спора към въпроса за действията на прокуратурата по вече съществуващото производство.

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