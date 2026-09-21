Силен сигнал от Ню Йорк. София и Вашингтон задълбочават стратегическите връзки

България и Съединените щати търсят възможности стратегическото им партньорство да носи все повече конкретни резултати в сигурността, отбраната и икономиката. Това беше основният акцент в срещата на външния министър Велислава Петрова с американския конгресмен Джо Уилсън в Ню Йорк. Разговорът се проведе в рамките на участието на българската делегация в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Петрова постави специален акцент върху устойчивата подкрепа в Конгреса за развитието на отношенията със София.

От съюзничеството към конкретни резултати

„България и Съединените щати са съюзници и стратегически партньори. Нашата задача е да превръщаме това партньорство в конкретни резултати за сигурността, икономиката и устойчивостта на двете страни“, заяви Велислава Петрова.

По време на разговора двамата обсъдиха възможностите за по-активен политически и икономически диалог, както и продължаването на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната. Петрова благодари на Уилсън за дългогодишната му ангажираност с България и за подкрепата му за развитието на двустранните отношения.

Джо Уилсън има особена роля в контактите между София и Вашингтон. Той е основател и съпредседател на Групата за приятелство с България в Камарата на представителите. Само през август българското посолство във Вашингтон отново отбеляза подкрепата му за страната ни, след като Уилсън предостави на дипломатическата мисия американско знаме, развявало се над Капитолия на 4 юли 2026 г. по повод 250-годишнината на Съединените щати.

Отбраната остава сред водещите теми

Сигурността и модернизацията на българските въоръжени сили са сред най-конкретните направления в отношенията между двете държави. Само преди месец България и САЩ обсъдиха ускоряването на съвместните отбранителни проекти, включително изпълнението на договорите за изтребителите F-16 Block 70. Американската страна тогава потвърди готовност да съдейства за по-бързото развитие на проектите и отбранителните способности на България.

Стратегическият диалог между София и Вашингтон обаче отдавна е по-широк от военната сфера. Официалната рамка включва енергийната сигурност, търговията и инвестициите, новите технологии, върховенството на закона и контактите между гражданите на двете държави.

Сред конкретните теми през последните месеци е и присъединяването на България към американската Програма за безвизово пътуване. През юни Петрова обсъди с делегация на американското Министерство на вътрешната сигурност оставащите стъпки, като според българската страна основното неизпълнено законово условие остава процентът на отказаните туристически визи да падне под 3%.