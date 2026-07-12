Делегация на ДПС със знакови срещи в Буджа и Измир

Делегацията на ДПС продължи програмата си в Република Турция със среща с представители на изселническата общност от България в района на Буджа, Измир.

По време на срещата бяха обсъдени теми, свързани с живота на изселниците и връзката им с родината. Представителите на делегацията благодариха за топлото посрещане и гостоприемството, като подчертаха, че ДПС ще продължи последователно да отстоява правата и интересите на българските граждани, независимо къде живеят.

По-рано днес делегация на ДПС проведе работна среща с представители на една от най-авторитетните организации на нашите изселници в Република Турция – „Балгьоч“ в Измир. Домакин на срещата беше председателят на организацията Абдурахим Нурсой.

От името на ръководството на ДПС членовете на делегацията изразиха своята признателност към ръководството на „Балгьоч“ за дългогодишното ползотворно сътрудничество, взаимното доверие и последователните усилия за укрепване на връзките между България и общността на изселниците в южната ни съседка.

В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за надграждане на съвместното партньорство и реализиране на конкретни инициативи в интерес на хората с двойно гражданство. Акцент в разговорите беше поставен върху необходимостта от съхраняване на единството, заедността и активния диалог, които традиционно са в основата на успешното сътрудничество между ДПС и организациите на изселниците.

В състава на делегацията бяха заместник-председателят на ДПС и кмет на община Кърджали Ерол Мюмюн, заместник-председателят на 52-рото Народно събрание и член на Централното оперативно бюро на ДПС Айтен Сабри, кметът на община Черноочене и член на Централното оперативно бюро на ДПС Айджан Ахмед, народните представители Сейфи Мехмедали, Шендоан Халит и Байрам Байрам, кметът на община Исперих Белгин Шукри, кметът на община Лозница Севгин Шукри, Хюсеин Хафъзов – народен представител в 42-рото, 43-тото, 50-ото и 51-вото Народно събрание, както и Бахтияр Шен – представител на ДПС за Измир и член на Централния съвет на ДПС.