Делегация на ДПС със знакови срещи в Буджа и Измир
Делегацията на ДПС продължи програмата си в Република Турция със среща с представители на изселническата общност от България в района на Буджа, Измир....
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Делегацията на ДПС продължи програмата си в Република Турция със среща с представители на изселническата общност от България в района на Буджа, Измир....
Турхан Генчоглу от години има наблюдения над Момчилград и района
Желанието да налага своето мнение и нарцисизма го провалиха, казва Самуел Леви Самуел Леви е един от основателите на демократичния печат в България....