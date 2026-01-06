Тръгва ли си Киеза от Ливърпул?

Бъдещето на Федерико Киеза може отново да бъде свързано с Торино. Според последни доклади от Италия, Ювентус проучва възможността да върне крилото в редиците си, само 18 месеца след като той бе принуден да напусне клуба.

Ситуацията около италианския национал обаче е тясно обвързана с плановете на голямата звезда на Ливърпул – Мохамед Салах.



Откакто премина в Ливърпул за сумата от около 15 млн. евро, Киеза среща сериозни трудности в адаптирането към схемата на Арне Слот. За 18-те си месеца в Мърсисайд, 28-годишният футболист не успя да се утвърди като титуляр. С оглед на предстоящото Световно първенство, Киеза е готов да разгледа опциите си още през януарския трансферен прозорец, за да си осигури редовно игрово време.

Въпреки че в понеделник се появиха информации за евентуален наем в Ювентус, новите актуализации от Острова сочат друго.



Ливърпул не проявява интерес към отдаване под наем и ръководството на клуба би приело единствено оферта за окончателно закупуване на играча.



По всичко обаче личи, че клубът ще очаква решението на Мохамед Салах след Купата на африканските нации. Преди Коледа Салах влезе в конфликт с Арне Слот, което породи слухове за негово напускане още през януари.

Ако Салах реши да напусне, Ливърпул едва ли би се съгласил да се раздели и с Киеза едновременно, което би блокирало плановете на Ювентус за подсилване на атаката.

