Ключовете за портите на Ада са в Иран! Тревожна оценка за конфликта

Експертът по национална и международна сигурност Ивайло Иванов даде нерадостна оценка за поведението на Доналд Тръмп по отношение на Иран и Ормузкия проток, като заяви, че последните му публикации в Трут соушъл показват лидер под сериозно напрежение. Пред Нова телевизия Иванов подчерта, че тонът на американския президент става все по-агресивен, което според него е признак за ограничени възможности за действие.

Остър тон и ограничени възможности

Според Иванов поведението на Тръмп е продиктувано от липса на реални ходове в ситуацията. По думите му американският президент е „с вързани ръце“ и затова прибягва до груб език като единствен инструмент за натиск. Експертът смята, че това е знак за напрежение на най-високо политическо ниво и за трудностите пред Вашингтон да наложи волята си.

Иран държи стратегическия контрол

Иванов подчерта, че ключовата позиция в конфликта се държи от Техеран. „Ключовете за портите на Ада са в Иран“, заяви той, като посочи, че страната контролира важни стратегически точки в региона. Според него именно това ограничава действията на САЩ и поставя Иран в по-силна позиция.

Риск от нарушения на международното право

Експертът предупреди, че евентуални удари по инфраструктура като мостове и електроцентрали биха могли да се разглеждат като нарушения на международното право и Женевските конвенции. По думите му подобни действия могат да бъдат квалифицирани като военни престъпления, което ще има сериозни последици на международната сцена.

Опасност от ядрена ескалация

Иванов изрази тревога, че настоящата ескалация може да ускори стремежа на Иран към придобиване на ядрено оръжие като средство за възпиране. Според него подобно развитие би довело до още по-голяма нестабилност в региона и до нова надпревара във въоръжаването.

Промяна на съюзите в Близкия изток

Според експерта конфликтът ще принуди държавите в региона да преосмислят отношенията си. Той отбеляза, че дори съюзници на САЩ не са били предварително информирани или защитени. Като пример посочи Обединените арабски емирства, които по думите му не разполагат с реални възможности за участие в подобен конфликт.

Два сценария пред Вашингтон

В заключение Иванов очерта два възможни пътя пред Тръмп - пълномащабна военна операция, включително сухопътна, или връщане към дипломатически преговори. Според него вторият вариант би бил политически тежък за американския президент, но може да се окаже единственият изход от кризата.

