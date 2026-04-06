Разкриха ключова информация за преговорите между САЩ и Иран

САЩ, Иран и регионални посредници водят интензивни преговори за възможно 45-дневно примирие, което може да се превърне в основа за трайно прекратяване на конфликта, съобщава Аксиос, позовавайки се на източници от трите воюващи държави и от региона. Въпреки усилията, вероятността за споразумение в рамките на следващите 48 часа остава ниска.

Преговорите се разглеждат като последен шанс да се избегне сериозна ескалация с удари по критична инфраструктура. Напрежението остава високо заради късите срокове и твърдите позиции на страните.

Преговори под натиск и малък шанс за пробив

Източници, запознати със ситуацията, посочват, че възможността за частично споразумение в кратък срок е ограничена. Въпреки това дипломатическите усилия продължават, тъй като алтернативата е рязко изостряне на конфликта. При липса на договореност се обсъждат сценарии за масирани удари по иранска гражданска инфраструктура, както и ответни действия срещу енергийни и водни съоръжения в страните от Персийския залив.

Ултиматумът на Тръмп и новият краен срок

Първоначално поставеният 10-дневен срок от президента Доналд Тръмп трябваше да изтече в понеделник вечерта. В неделя обаче той го удължи с 20 часа и обяви нов краен срок чрез Трут соушъл - вторник в 20:00 часа източноамериканско време. Тръмп заяви пред "Аксиос", че преговорите са в напреднала фаза и изрази надежда за постигане на сделка преди изтичането на срока.

Заплахи за удари и риск от тежки последици

Американският президент отправи остро предупреждение, че при липса на споразумение може да се стигне до унищожаване на ключова инфраструктура в Иран. Според анализатори подобни действия биха могли да бъдат определени като военни престъпления. От своя страна Иран е заявил готовност да отговори със атаки срещу инфраструктура в Израел и държавите от Персийския залив. По данни на източници, оперативен план за съвместна американско-израелска кампания срещу енергийни обекти вече е подготвен.

Посредници и двуфазна формула за споразумение

Дипломатическите контакти се осъществяват чрез посредници от Пакистан, Египет и Турция, както и чрез директна комуникация между специалния пратеник Стив Уиткоф и иранския външен министър Абас Арагчи. Според източници се обсъжда двуфазен модел на споразумение. Първата фаза предвижда 45-дневно примирие, което може да бъде удължено при нужда, за да се даде време за преговори. Втората фаза трябва да доведе до окончателно прекратяване на войната.

Ключови условия и ролята на Ормузкия проток

Сред основните теми в разговорите са бъдещето на Ормузкия проток и съдбата на високообогатения уран на Иран. Според посредниците тези въпроси могат да бъдат решени единствено в рамките на окончателно споразумение. Обсъждат се варианти за изнасяне на урана извън страната или неговото разреждане, което да намали риска от по-нататъшна ескалация.

